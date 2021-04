Podenzana battuta, ai playoff va Casarza

Lunigiana - Amara chiusura di regular season per il Podenzana Volley, battuto 3-1 a Casarza Ligure dall’Avis Casarza, che pertanto va ai playoff regionali in luogo delle lunigianesi. A questo punto, reduci comunque da una positiva stagione che ha anche visto la maturazione di varie giovani interessanti, le podenzanesi giocheranno una sorta di 'poule di consolazione' incontrando le ultime due dei gironi A e B, con partite di sole andata, quindi quattro in tutto, mantenendo peraltro i punti conquistati nella prima fase.