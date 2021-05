Podenzana Volley non è fortunato neanche in trasferta

Lunigiana - Neppure la prima trasferta di questa seconda fase del campionato di Serie C ligure femminile porta fortuna al Podenzana Volley, battuto 3-0 a Genova dalla Serteco School vicecapolista in questo Girone Class, dietro al Riviera Grafiche Amadeo San Remo. Attenzione somma rivolta a questo punto dalle rossoblù al secondo viaggio consecutivo, quello che sabato prossimo 29 maggio le attende di nuovo nel capoluogo regionale, avversario quel Paladonbosco che vincendo verrebbe scavalcato in classifica. Per la cronaca si gioca alle ore 18, appunto al Paladonbosco di Sampierdarena, è la terza giornata; Serteco-Riviera Amadeo e Tigullio Project-Nuova Lega Pallavolo S. Remo gli altri due match in programma nel turno. Infine questa l’odierna graduatoria nel raggruppamento: Riviera Grafiche Amadeo punti 14, Serteco School Ge 13, Paladonbosco Genova 7, Podenzana 6, Nuova Lega Pallavolo 3, Tigullio 2. Per concludere, schierate contro la Serteco capitan Barbieri al palleggio con la Bambini prima e la Pinotti poi in diagonale, la Bacchini e la Allegretto al centro, la Briglia e Francesca Leonardi di banda con la Bado libero.