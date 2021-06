Pioggia di medaglie per la Dreams and Dance Academy di Montedivalli

Lunigiana - Dopo una pausa dalle gare di ben un anno e mezzo, lo scorso fine settimana gli atleti dell'Asd Dreams and Dance Academy di Montedivalli hanno affrontato la prima competizione post-pandemia a Follonica.

È stata una gara di interesse nazionale organizzata alla perfezione e in massima sicurezza.

Le atlete della Dreams and Dance Academy si sono distinte, portando a casa i primi risultati di questa nuova associazione sportiva. Hanno gareggiato nelle seguenti discipline: Disco Dance, Latin Style e Free Style. Sui gradini più alti del podio sono salite: Martina Zanelli, Susanna Silvestri, Giulia Agnese Debiasi, Chrystal Marina Bigagli e Martina Bocchia.

Grande soddisfazione per le ballerine e per le insegnati Camilla Meloni e Linda Cattani, che seguono e preparano tutti gli allievi con passione e dedizione.