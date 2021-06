Niente Corrilunigiana 2021: "Saltate tante gare, non sarebbe rispettoso partire ora"

Lunigiana - Il Corrilunigiana 2021 non si svolgerà. Ne hanno dato notizia nelle scorse ore Enzo e Massimo Codeluppi. Dopo lo stop causa Covid del 2020, quindi, anche l'edizione 2021 non si farà. "Carissimi amici runners - scrivono gli organizzatori -, la pandemia che ci ha messo a dura prova sembra si stia attenuando e in questo 2021 si stanno iniziando ad aprire le porte anche alle nostre beneamate gare anche se al momento solo per i tesserati Fidal, Uisp ed enti promozionali. Con nostro rammarico comunichiamo che purtroppo anche per il 2021 il nostro Storico Corrilunigiana non si svolgerà, in quanto abbiamo già saltato numerose gare e non ci sembra rispettoso partire ora".

Ma non tutto è perduto: "Qualche gara che avevamo nel nostro calendario verrà organizzata regolarmente rispettando tutte le normative anti Covid e su questo vi terremo aggiornati.

Auguriamo ad ognuno di voi di poter svolgere al meglio le gare che saranno disputate.

Ci vedremo prestissimo".