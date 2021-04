Matteo Lapo Bozicevich convocato da Cassani in nazionale

Lunigiana - La stagione agonistica 2021 per la Casano incomincia con una Maglia Azzurra, Il coordinatore Squadre Nazionali Davide Cassani su indicazione del Commissario Tecnico Pista Marco VILLA ha convocato Matteo Lapo Bozicevich a partecipare alla International belgian track meeting che si svolgerà sulla pista di Gent in Belgio dal 14 al 19 aprile 2021.

Questa maglia azzurra dice il Team Manager Christian Castagna ci permette di ringraziare i nostri Sponsor Know How di Giorgio Gigli SE.PR.IN. di Paolo Colò che da anni ci sostengono e la Matec Industries di Matteo Goicj nuovo importante Sponsor, ma soprattutto premia un atleta che dopo un anno di inattività dovuto ad un incidente stradale motociclistico ha messo tutto l’impegno per ritornare ad occupare un posto di primo piano nella categoria juniores.

"Una grande emozione poter vestire la Maglia Azzurra della Nazionale - dice Bozicevich - e il primo ringraziamento va a Marco Villa che ha creduto in me e mi ha fatto crescere permettendomi di raggiungere questo prestigioso traguardo, ma grande merito alla mia Società Casano ai dirigenti tutti e ai ds Daniele Della Tommasina, Giuseppe Di Fresco e Christian Benenati che mi sono sempre stati vicini nei tristi giorni dell’inattività e nel difficile periodo di ripresa degli allenamenti fino a che non mi sono riattaccato il numero sulla schiena al Campionato Toscano di Ciclocross a Montignoso alla fine di dicembre 2020.

In Belgio Matteo Lapo Bozicevich gareggerà con l’altro atleta Juniores Luca Collinelli della Sidermec - F.lli Vitali, la categoria Under 23 sarà rappresentata da Matteo Bianchi della Uc Trevigiani Campana Imballaggi mentre la categoria dei professionisti vedrà in pista Liam Bertazzo della Vini Zabù, Francesco Lamon e Michele Scartezzini delle Fiamme Gialle e la medaglia d’oro nell’omnium agli ultimi Giochi Olimpici in Brasile Elia Viviani della COFIDIS.

"Il solo fatto di poter stare vicino e osservare gareggiare un Campione come Elia Viviani mi gratifica e mi appaga - conclude Matteo Lapo Bozicevich - e mi farà ritornare con un bagaglio tecnico sicuramente arricchito".