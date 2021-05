Lunezia Volley nei playoff

Lunigiana - La seconda fase del Lunezia Volley partirà ufficialmente sabato prossimo 8/5, ore 18, avversario il Legendarte di Finale Ligure al Palabologna sarzanese.

Più in generale il Girone Promo della Serie C femminile ligure è composto pure da Albenga, Albisola, Admo Lavagna, Avis Casarza Ligure, Celle Varazze, Cogovolley di Cogoleto e Normac Vgp Genova. Nella prima giornata a riposare saranno le lavagnesi. In tutto si disputeranno sette gare nelle quali le nove contendenti si daranno battaglia fino al 20 Giugno a venire.

Poiché ci si porta dietro i punti guadagnati nella “regular season”, la classifica iniziale vede le “lunensi” al primo posto insieme all’Albisola con 12 punti, seguono: la Normac a quota 8, l’Admo e il CogoVolley a 6, l’Albenga a 5, il Celle Varazze a 4, il Legendarte a 1 e l’Avis di Casarza Ligure 0 (sale in B2 chi arriva primo).

Infine questi gli altri impegni che attendono le biancoblu; ivi si gioca solo contro le squadre degli altri due gironi non incontrate dunque nella prima fase del campionato…

Il 22/5 Albenga-Lunezia / il 29/5 CogoVolley-Lunezia / il 5/6 Lunezia-Albisola / il 12/6 Lunezia-Normac / il 19/6 Celle Varazze-Lunezia.