Ludovico Crescioli vince il 3° trofeo Madonna del Cavatore alle Casette di Massa

Lunigiana - Ludovico Crescioli conferma il suo grande stato di forma vincendo il 3° Trofeo Madonna del Cavatore alle Casette di Massa, gara di km 109,200 percorsi alla media di km 40,950 alla quale hanno partecipato 118 atleti appartenenti alle più blasonate formazioni italiane.

L’atleta guidato da Daniele Della Tommasina e Giuseppe Di Fresco ha finalizzato una splendida prestazione di tutta la squadra che ha tenuto sotto controllo la gara fin dai primi chilometri per poi attaccare sulla salita di Evam con Piergiorgio Cozzani e Matteo Lapo Bozicevich che transitavano nell’ordine al GPM.

Nel successivo tratto pianeggiante di gara ripresi i due il Casano giocava la carta Lorenzo Giordani che affrontava la dura salita finale con 50” di vantaggio, ma per la forte reazione dell’azzurro Kajamini Florian, Giordani veniva raggiunto nei durissimi ultimi 250 metri dove contemporaneamente Ludovico Crescioli produceva il decisivo attacco vincendo a mani alzate.

Dopo Kajanini e Giordani troviamo nell’ordine i plurivittoriosi: il trentino Marco Andreaus l’umbro Raffaele Mosca il toscano Riccardo Palumbo e il colombiano Alfonso Oscar Santiago Garzon.

Dopo un inizio difficile dice Ludovico Crescioli per problemi ad un ginocchio la società mi è stata vicino e mi ha lasciato tranquillo fino a completa guarigione e così sono potuto tornare ai livelli di rendimento che mi competono ottenendo nelle ultime tre gare oltre al successo di oggi la vittoria di Fiesole e domenica scorsa il secondo posto a Bagnolo di Prato con in mezzo un raduno di quattro giorni con la nazionale a Piancavallo di Pordenone.

La gara delle Casette era abbinata alla gara di sabato a Casciana Terme di Pisa che assegnava la Challange denominata delle Terme e del Marmo che con la superba prestazione di oggi si aggiudicava il Casano.

Dopo il raduno in altura a Livigno concludono i DS Della Tommasina e Di Fresco stiamo preparando la squadra per un grande Giro della Lunigiana e con l’obiettivo di una maglia azzurra con Crescioli Bozicevich e Giordani.