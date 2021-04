La beffa di Zum Zeri, neve ancora alta nell'anno del tutto chiuso

Lunigiana - C'era chi l'aveva data per persa a causa del cambiamento climatico la stazione sciistica di Zum Zeri. Ed in effetti le ultime annate erano state spesso di neve scarsa ed effimera. La montagna lunigianese ha il suo fascino anche non imbiancata, ma per gli amanti dello sport in quota comunque una dolorosa rinuncia. La stagione 2020-21 è quindi una beffa ancora più assurda. Tanta neve così non si vedeva veramente da tanto tempo. Passato il periodo di caldo anomalo di metà marzo, oggi sulle piste c'è ancora un bel manto bianco che forse sarebbe stato possibile sfruttare. Una promessa per il prossimo anno, che sia di rinascita.