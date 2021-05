Il nuovo calendario che attende il Podenzana Volley

Lunigiana - Redatto il calendario di quella sorta di “poule di consolazione”, denominato “Girone Class”, in cui il Podenzana Volley sarà impegnato sino a fine mese all’indomani della cosiddetta “regular season” della Serie C ligure femminile: incontrando le ultime due dei gironi A e B, con partite di sole andata, quindi 4 in tutto; mantenendo peraltro i punti conquistati nella prima fase nel Girone C (ad ogni modo, come noto, per quest’anno senza retrocessioni).

Si inizia sabato prossimo 8/5, ore 20, a Barbarasco contro la Nuova Lega Pallavolo San Remo. Poi questi gli impegni a venire, senza il Tigullio Project, poiché si gioca soltanto contro le squadre che nella prima tappa del campionato erano incluse negli altri due raggruppamenti:

il 16/5 Podenzana-Grafiche Amadeo S. Remo, il 22/5 Serteco School Genova-Podenzana e il 29/5 Paladonbosco Ge-Podenzana.