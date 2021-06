Il 45° Giro della Lunigiana torna a Fosdinovo nel segno di Graziano Battistini

Lunigiana - Per molti anni fino al 2017 Fosdinovo ha ospitato la “tappa regina” del Giro della Lunigiana ed era l’occasione per ricordare Graziano Battistini il più illustre sportivo spezzino nato a Pulica di Fosdinovo, quest’anno il nuovo gruppo organizzatore della manifestazione ha raggiunto l’accordo con la sindaca Camilla Bianchi per riportare un arrivo del 45° Giro della Lunigiana a Fosdinovo e un decisivo contributo per raggiungere questo obiettivo è venuto dall’assessore allo sport, Paola Galiati, grande appassionata di ciclismo.



L’amministrazione e il Gruppo Sportivo Graziano Battistini che collaborerà nell’organizzazione della tappa il 12 agosto del 2020 avevano posto a Fosdinovo una targa a perenne ricordo di Graziano con la scritta “Da Pulica a Briancon il ricordo di un campione - Graziano Battistini" e in quell’anno si erano creati i presupposti per riportare il Giro della Lunigiana a Fosdinovo per ritornare a rendere omaggio a Battistini con la gara a tappe più importante a livello Internazionale per la categoria giovanile degli Juniores, ma per l’emergenza sanitaria dovuta al Covid19 la gara non si è disputata per cui il ritorno a Fosdinovo è stato posticipato con il 45° Giro della Lunigiana in programma dal 2 al 5 settembre 2021.



La giornata sarà venerdì 3 settembre che ha nel suo programma una prima semitappa mattutina per velocisti con arrivo a Marinella di Sarzana e nel pomeriggio ci sarà la novità di una seconda semitappa con conclusione a Fosdinovo semitappa che vuole essere un vero e proprio festival per scalatori con un arrivo che metterà in evidenza gli atleti in grado di vincere il 45° Giro della Lunigiana. Quest’anno dice la sindaca Camilla Bianchi c’è una motivazione in più per ospitare il Giro della Lunigiana in quanto Fosdinovo è uno dei dodici comuni della Lunigiana che ha l’impegno di

promuovere il territorio con il brand “lunigiana” voluto dalla Regione Toscana e la bicicletta è il mezzo scelto per veicolarlo nelle splendide località della Lunigiana.