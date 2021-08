Gli Arcieri Fivizzano inaugurano il nuovo percorso di tiro con un weekend di gare

Lunigiana - Lo scorso weekend l’ASD Arcieri Fivizzano ha inaugurato il nuovo percorso di tiro Hunter&Field all’agriturismo “Il Picchio Verde” di Amola (Licciana Nardi). Per l’occasione sono state organizzate ben due gare HF 12+12 che hanno visto la partecipazione di molti arcieri provenienti dalla Toscana, dalla Liguria, dall’Emilia e persino da Piemonte e Umbria.

Ottimi risultati per gli arcieri fivizzanesi con Daniele Bellotti primo classificato nell’arco nudo senior maschile sia sabato che domenica, Paolo Baldini vincitore sabato nel long bow maschile, Alessio Biancardi sul gradino più alto del podio nella categoria arco compound senior maschile.

La società coglie l’occasione per ringraziare Andrea Verdoni e tutto lo staff dell’agriturismo per l’ospitalità e per l’importante opportunità offerta al territorio, un’ importante struttura sportiva che sarà a disposizione per i prossimo eventi agonistici e per tutti coloro che intendono avvicinarsi o esercitarsi con il tiro con l’arco.