Giro della Lunigiana, le squadre partecipanti alla 45esima edizione

Lunigiana - E’ stato definito il campo delle squadre partecipanti al 45° Giro della Lunigiana perché anche quest’anno l’emergenza sanitaria Covid 19 sta condizionando lo svolgimento della manifestazione.

In primo luogo sotto l’aspetto calendario in quanto gli organizzatori delle più importanti gare internazionali in programma nella prima parte della stagione hanno ottenuto dalla UCI la loro posticipazione, la stessa UCI ha posticipato lo svolgimento dei Campionati Mondiali ed Europei sia su strada che su pista dalla metà di agosto fino all’ultima settimana di settembre.

Questo era stato fatto con la speranza di un deciso miglioramento della situazione emergenziale sanitaria, ma purtroppo così non è stato, addirittura oggi ci sono imposti protocolli comportamentali da rispettare molto più impegnativi che qualche mese fa.

Dal punto di vista tecnico per le nazionali dovendo dare priorità alla partecipazione ai Campionati Europei e Mondiali sia su strada che su pista hanno dovuto rinunciare ad altre importanti manifestazioni.

Si sono appena svolti i Campionati Europei su pista l’ultima settimana di agosto si svolgerà la Corsa della Pace gara a tappe che normalmente si svolge a giugno, contemporaneamente al 45° Giro della Lunigiana si svolgeranno i Campionati Mondiali su pista al Cairo, dall’8 al 12 settembre si svolgeranno i Campionati Europei su strada in Trentino manifestazione che normalmente è programmata a giugno. Dal 16 al 19 settembre è in programma il Giro della Basilicata inizialmente programmato a giugno per finire con i Campionati del Mondo su strada nell’ultima settimana di settembre.

Comunque il lotto dei partecipanti rimane di primo ordine, oltre ai migliori italiani che gareggeranno con le rispettive Rappresentative Regionali è stata allestita una Nazionale Italiana che ha voluto fare gareggiare in maglia azzurra atleti che hanno svolto una attività multi dipliscinare strada pista allestita dal Ct della pista Marco Villa che ha inserito nella compagine azzurra gli atleti del Casano lo spezzino Piergiorgio Cozzani e Lorenzo Giordani che sarà l’uomo classifica della squadra.

La Nazionale Francese già da tempo ha dato la sua adesione completano il lotto delle Nazionali straniere la Colombia con i suoi forti scalatori, la Norvegia, l’Ucraina la Lettonia, la Polonia, la Slovenia che propone i successori di Pogacar e Roglic e la Slovacchia che schiera al via Martin Svrcek che con le sue 14 vittorie è il plurivittorioso in Europa.

La Rappresentativa Lunigiana avrà un ruolo di primo piano in questo 45° Giro della Lunigiana, anche se ha dovuto rinunciare a Matteo Lapo Bosicevich che disputerà i Mondiali su pista al Cairo in Egitto e a Lorenzo Giordani e Piergiorgio Cozzani inseriti nella Nazionale Italiana si presenta con Ludovico Crescioli che fresco delle sue tre vittorie ha dimostrato di essere in grande forma per puntare ad ambiti traguardi di tappa e nella Classifica Generale.