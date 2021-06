Giro della Lunigiana, definita la composizione della giuria e della direzione di corsa

Lunigiana - E’ stata definita la composizione della giuria che opererà al 45° Giro della Lunigiana. L'Unione ciclistica internazionale ha designato il croato Rudi SEGNAN quale Presidente mentre la FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA ha designato Sandro COCCIONI Componente Coordinatore, altro componente Daniele BALZI, tre Componenti in moto Vincenzo PERNETTI, Andrea LISTA e Vincenzo BAGLIERI il giudice di Arrivo sarà Elisabetta FAMBRINI.

Mentre la Giuria viene nominata dagli Enti Federali i componenti la Direzione di Corsa è la società organizzatrice che li sceglie in quanto hanno il compito di tutelarla durante i quattro giorni di gara sotto l’aspetto tecnico ma soprattutto per quanto riguarda la sicurezza non solo degli atleti ma di tutti gli addetti ai lavori.

La CASANO SSD è lieta di annunciare che dopo un anno di pausa ritorneranno alla Direzione della gara gli Internazionali Alessio BAUDONE e Marco CASINI e la soddisfazione è doppia dicono gli organizzatori in quanto oltre a l’alta professionalità dell’affiatatissima coppia acquisita con le centinaia di gare internazionali che hanno diretto ritornano nel gruppo due amici del GIRO DELLA LUNIGIANA.

Siamo pronti a operare al meglio dicono BAUDONE e CASINI consapevoli che oggi dirigere una gara Internazionale di quattro giorni comporta un notevole impegno fisico e mentale in quanto i pericoli sono dietro l’angolo e non ci si può distrarre un momento per questo abbiamo concordato con gli organizzatori che saremo coadiuvati da un terzo direttore di corsa a breve ufficializzato.

Il CASANO SSD a messo a disposizione della Giuria e della Direzione di Corsa sette autovetture RENAULT SCENIC usate dal GS EMILIA di Adriano AMICI per le gare dei professionisti dotate di tettuccio apribile ed equipaggiate con le più moderne attrezzature tecnologiche per comunicare fra di loro e dare tempestivamente disposizione a tutti i componenti la carovana della gara a dimostrazione che il rilancio del GIRO DELLA LUNIGIANA passa anche dalla cura di questi aspetti organizzativi.