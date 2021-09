Giro della Lunigiana, a Fivizzano vince la Maglia verde Martinez

Lunigiana - Ieri per Lenny Martinez la conquista della Maglia verde, oggi il successo di tappa alla Fivizzano-Fivizzano, naturalmente mantenendo i colori da leader del 45° Giro della Lunigiana. A completare il podio odierno Martin Svrcek (Slovacchia) e Manuel Oioli (Piemonte). Domani ultima tappa del Giro, con partenza a Massa e arrivo a Casano di Luni. “Per Luni la tappa di domani è un fiore all’occhiello - così in una nota l’amministrazione di Luni -. Qui tutto ha avuto inizio quasi mezzo secolo fa. Vedere i giovani atleti che tagliano il traguardo di Casano è sempre una grande emozione. Luni è la porta della Lunigiana e grazie agli organizzatori della corsa ci possiamo considerare con orgoglio una casa per i ciclisti siano professionisti siano turisti.”



ORDINE D'ARRIVO (Top ten)

1 Lenny Martinez (France) 2h35'30"

2 Martin Svrcek (Slovakia)

3 Manuel Oioli (Piemonte)

4 Kirkedam Larsen (Norway)

5 Ludovico Crescioli (Lunigiana)

6 Florian Tachot (France)

7 Nicholas Milesi (Lombardia)

8 Florian Samuel Kajamini (Emilia Romagna)

9 Brieuc Rolland (France) 5"

10 Giuliano Santarpia (Lazio)



CLASSIFICA GENERALE (Top ten)

1 Lenny Martinez (France) 7h14'56"

2 Martin Svrcek (Slovakia) 32"

3 Ludovico Crescioli (Lunigiana) 34"

4 Alessandro Pinarello (Veneto) 39"

5 Manuel Oioli (Piemonte) 48"

6 Luca Bagnara (Emilia Romagna)

7 Brieuc Rolland (France) 49"

8 Raffaele Mosca (Umbria) 52"

9 Julien Azile Lozach (Francia) 58"

10 Lorenzo Giordani (Italia) 1'05"