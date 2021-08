Giro della Lunigiana, -2 giorni alla partenza della 45esima edizione

COME SEGUIRE LA CORSA

COME SEGUIRE LA CORSA

Lunigiana - Con l'avvicinarsi dello start ufficiale della 45^ edizione del Giro della Lunigiana, previsto tra 48 ore, vi aggiorniamo sulle modalità con le quali sarà possibile seguire la corsa. Si partirà ogni mattina con Lunigiana Caffè, una delle grandi novità di questa edizione, una diretta Facebook a pochi minuti dall'inizio della tappa che vedrà Valerio Bianco e Alessandro Colò presentare il profilo della frazione del giorno con la presenza giornaliera di ospiti dalla corsa con i quali interagire. Sempre sui canali Social, in particolare Facebook e Twitter, saremo molto attivi nel darvi degli aggiornamenti puntuali sullo svolgimento della corsa che potrete seguire facilmente usando l'hashtag ufficiale di questa edizione, #Lunigiana2021.



A pochi minuti dall'arrivo della tappanuovamente sulla pagina Facebook diretta dalla zona d'arrivo e le prime impressioni a caldo con i protagonisti di giornata, il podio e tanto altro ancora. Per vedere le immagini salienti di ogni tappa appuntamento dalle 21 sul canale Youtube di Ciclismo. Live che successivamente riproporrà la sintesi della gara alle 21:30 sulla propria pagina Facebook. Il Giro della Lunigiana sarà anche in tv grazie a Tele Liguria Sud, canale 19 del DTT Liguria e canale 172 del DTT Toscana, che dedicherà uno spazio quotidiano nei propri notiziari.