Camminata, trekking e mountain bike, inaugura la rete sentieristica caprigliolese

Lunigiana - La comunità di Caprigliola ed i Sentieri Liguri Apuani invitano tutti all'inaugurazione ufficiale della rete sentieristica caprigliolese. Appuntamento mercoledì 2 giugno dalle ore 9.00. "Durante la giornata - spiegano - offriremo la possibilità di esplorare il nostro territorio sui percorsi ripristinati, attraverso 3 diverse declinazioni: camminata/pellegrinaggio dal paese di Caprigliola al Santuario della Madonna degli Angeli (visitabile per l'occasione) - (possibilità di rientro a Chiamici con navetta); trekking guidato sui sentieri più caratteristici del territorio (percorso adatto a tutti, difficoltà T - E); pedalata in Mtb frà i single track ed i trail più divertenti dei nostri boschi ( a seconda del numero di bici ed e-bike, si opterà per il tragitto più appropriato)".

Le attività culmineranno tutte nella frazione di Chiamici (indicativamente per le ore 13), luogo in cui verrà predisposta un' area ristoro.

Per info:

333-2266277 / 340-6692153