Belgian track meeting, Bozicevich terzo nella prova di scratch

Lunigiana - Ottime notizie giungono dal Belgio dove sulla pista di Gent Matteo Lapo Bozicevich si è classificato al terzo posto nella prova dello Scratch nella “Internationa belgian track meeting”.

Salire sul terzo gradino del podio alla prima esperienza internazionale e con un lotto di partecipanti di primo ordine in rappresentanza delle più blasonate Nazioni Europee è da considerarsi un risultato straordinario per Bozicevich che ha iniziato la gara con le gambe non al meglio per l’emozione, ma con il passare dei giri di pista ha capito che poteva fare bene, è entrato nel vivo della gara arrivando a giocarmi la vittoria al termine dei 40 giri di pista battuto dal Danese Jan Christen e dal Belga Wannes Dewulf.

Dopo lo scratch nel pomeriggio di domenica Bozicevich ha partecipato alla gara a punti che prevede volate per acquisizione punti ogni cinque giri, anche se appagato dal buon risultato nello scratch ha concluso la gara finendo nella top ten ottenendo un ottimo nono posto.

Gli altri ragazzi del Casano hanno gareggiato nel 38° TROFEO di Pieve al Toppo (Ar) ottenendo un ottimo sesto posto con Lorenzo Giordani dove ha nuovamente trionfato lo Slovacco del Team Franco Ballerini Martin Svrcek superando in una volata a tre gli emiliani Luca Paletti e Florian Samuel Kajamini dopo una combattutissima gara di km 98,600 alla media di km 43,822.