Aulla, a capitan Maggiore il premio Scarabello

Lunigiana - Il Comune di Aulla premierà il capitano dello Spezia, Giulio Maggiore col neo-istituito "Premio Scarabello”, unendo idealmente i fili della storia. Per chi non lo conoscesse Scarabello è stato un ex storico calciatore, allenatore e dirigente dello Spezia Calcio, rimasto nella memoria con un record che, nel calcio moderno, difficilmente potrà essere raggiunto: è l'unico calciatore ad aver vestito la maglia della nazionale maggiore da tesserato di un club di serie C, iil 3 agosto 1936 alle Olimpiadi di Berlino (1-0 agli Stati Uniti) Un calciatore che fu anche attore in coppia con la diva del tempo, Lilia Silvi, sposata nel 1940. Un personaggio dell'immaginario che ha legato la maggior parte della sua attività sportiva alla Liguria (giocò anche nel Genoa) ma che ligure non era: nacque infatti il 17 giugno 1916 ad Albiano, all'epoca non più comune autonomo.



Da qui l'idea di ricordarlo con una cerimonia che premierà non a caso Maggiore: un ragazzo del territorio, nato e cresciuto in riva al Golfo e protagonista con la maglia azzurra dell'Under 21. La cerimonia si terrà in Piazza Gramsci, giovedì 9 settembre alle 21, per iniziativa dell'amministrazione comunale e con il patrocinio del Coni, al fine di valorizzare lo sport nelle sue espressioni più alte e meritorie. Alla cerimonia, tra gli altri, interverranno: Roberto Bucchioni, Domenico Criscito, Giulio Maggiore, Stefano Mei, Sebino Nela, Tiziano Pieri, Roberto Pruzzo, Maurizio Turone. La manifestazione sarà presentata giovedì in un'apposita conferenza stampa.