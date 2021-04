Viviani (Lega): "Ponte Albiano, l'immobilismo è finito"

Lunigiana - "L'immobilismo sul ponte di Albiano Magra è finito. Il commissario straordinario Fulvio Maria Soccodato ha dato la scossa che serviva aiutato dal fatto che la Lega al governo rappresenta una garanzia sulle infrastrutture dopo l'assenza del Mit". Lo afferma in una nota il deputato spezzino della Lega Lorenzo Viviani. "Nella tabella di marcia finalmente possiamo segnare una data concreta per la riapertura, per questo chiediamo al vice ministro ai Trasporti Alessandro Morelli (esponente Lega, vice ministro dal primo marzo, ndr) di vigilare con i suoi uffici sul cronoprogramma dei lavori. Un cambio di passo necessario per la realizzazione di quelle opere che sono necessarie al territorio e bloccate per troppo tempo dal precedente esecutivo", conclude il parlamentare spezzino.