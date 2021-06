Unità operativa complessa per direzione presidio ospedale Fivizzano e Pontremoli, mozione inviata a Firenze

Lunigiana - Il consiglio comunale di Pontremoli ha unanimemente redatto e trasmesso all’assessore regionale alla Sanità e a tutti i capigruppo del consiglio regionale toscano una mozione in merito all’istituzione di una Unità Operativa Complessa per la direzione di presidio dell’Ospedale di Fivizzano e Pontremoli, con la richiesta di proporla, discuterla ed approvarla quanto prima possibile in Consiglio Regionale. Il testo chiede che "il Presidente della Giunta Regionale e l’Assessore alla Salute intervengano affinché l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest accolga le istanze della stragrande maggioranza degli amministratori locali della Lunigiana e preveda per il Presidio Ospedaliero Lunigiana la costituzione di una Unità Operativa Complessa oltre che la nomina di un Direttore medico di Presidio, con tutte le autonomie del caso, che risponda direttamente al Responsabile della Zona Ospedaliera".



"Ormai da tempo - si legge nella comunicazione inviata dal sindaco Lucia Baracchini e dal consiglio comunale ad assessore e capigruppo regionali - moltissimi amministratori locali, unitamente a tantissimi operatori e cittadini, chiedono un intervento dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest che consenta di istituire l’U.O.C. per la direzione di presidio dell’Ospedale Lunigiana (Fivizzano e Pontremoli), fino ad ora, purtroppo, senza sostanziale esito. Per questo ci permettiamo di allegare questa bozza di mozione sperando possa, se ritenuto, da voi tutti, o da chi lo considererà opportuno, condivisa ed essere quindi presentata e portata in approvazione. Ciò consentirebbe di provare concretamente a raggiungere al più presto un obiettivo molto atteso. Restiamo a disposizione per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento, rimanendo in attesa di un cortese riscontro".