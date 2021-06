Pontremolese, Gagliardi (CI): "Bene impegno Bellanova ma servono fondi per realizzare l'infrastruttura"

Lunigiana - “Bene l’interessamento della viceministra Bellanova che, in occasione della sua visita al Terzo Valico, ha ribadito l’importanza della Pontremolese, opera strategica per i territori che attraversa. Da tempo sostengo che il raddoppio di questa linea ferroviaria e’ indispensabile per la provincia spezzina e per il trasporto rapido delle merci dai nostri porti verso il nord Europa, riducendo cosi’ anche l’impatto ambientale del trasporto su gomma. Il potenziamento di questo tracciato infatti migliorerebbe i collegamenti in partenza dal porto della Spezia fino ad arrivare al Brennero che e’ una porta di accesso all'Europa”. Dichiara in una nota la deputata di Coraggio Italia, Manuela Gagliardi. “Solo guardando il percorso nel suo complesso si comprende quanta ricchezza potrebbe portare questa infrastruttura, non solo alla nostra provincia ma anche al sistema Paese. Il progetto, unica attività per ora finanziata, vale circa 100 milioni a fronte dei 2.300 necessari per la realizzazione. La sua importanza e’ tale per cui chiediamo al Ministro di impegnarsi a inserire il completamento della Pontremolese tra le opere prioritarie da finanziarsi e realizzarsi nell'ambito del Pnrr. Avremo cosi’ le risorse necessarie per avviare effettivamente il cantiere. Infrastrutture moderne ed efficienti sono indispensabili per lo sviluppo economico di una nazione e la competitività aumenta se le si realizza in tempi rapidi”, conclude.