Nuovi pavimenti per la scuola di Albiano

Lunigiana - L’amministrazione comunale di Aulla informa che sono iniziati i lavori di realizzazione della nuova pavimentazione nella scuola di Albiano Magra. Il progetto, che interessa l’intero fabbricato, consiste nella copertura del pavimento esistente con un nuovo, in modo da ovviare alle conseguenze di ripetute infiltrazioni d’acqua, verificatesi nel corso del tempo.

"I lavori saranno terminati prima dell’inizio delle lezioni - spiega una nota dell'ente -. Anche questo progetto, divenuto una priorità, ha dovuto fare i conti con i tempi della pandemia e con la difficoltà di approvvigionamento dei materiali, tale intervento traduce concretamente un’attenzione dell’Amministrazione Comunale, più volte riaffermata, per i minori e per gli ambienti scolastici all’interno dei quali trascorrono una così grande parte della loro giornata. Questa amministrazione sottolinea che tale problema è una scomoda eredità ricevuta e che si trova costretta ad ovviare e risolvere".