Dall'opposizione: "Inesattezze nelle risposte del concorso"

Lunigiana - Come gruppo Il Futuro di Tresana abbiamo presentato, in data 28 luglio scorso, una interpellanza urgente indirizzata al Sindaco e al Presidente della Commissione concorsuale affinché siano addottati opportuni provvedimenti in autotutela per sanare le gravi inesattezze scontrate nelle risposte, ritenute valide dalla Commissione esaminatrice, ai quesiti 26 e 27 della prova preselettiva concorso pubblico, svoltasi il 14 luglio 2021, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 unità con il profilo professionale di Istruttore amministrativo – servizi demografici (categoria c-posizione economica c1).

Innanzitutto quello che risulta inverosimile è aver attribuito al quesito 27 come risposta esatta che gli assessori comunali sono nominati dal Consiglio comunale (risposta A), anziché nominati dal Sindaco (risposta B).

Seconda inesattezza è stata quella di attribuire al quesito 26 che 'il diritto di accesso è riconosciuto dall’ordinamento per assicurare la legittimità del procedimento(risposta A), quando invece il fine è assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale (risposta C).

Sorprendente in un concorso bandito da un Comune !

Ma soprattutto quello che interessa alla minoranza è che siano tutelati i concorrenti esclusi a causa di tali irregolarità, al fine di garantire loro l’accesso alle altre prove, pertanto abbiamo chiesto tempestività nelle decisioni dell’Amministrazione e di esserne prontamente informati.



I consiglieri de Il futuro di Tresana, gruppo di minoranza nel consiglio comunale di Tresana



Valeria Vasoli

Amedea Cinquanta

Davide Bianchi