Start up nell'ex scuola, il Comune cerca interessati

Lunigiana - Comune di Zeri ha lanciato un avviso pubblico, che si chiuderà alle 11.30 del prossimo 3 maggio, che consente di presentare manifestazioni d'interesse per ottenere la concessione in uso triennale di due locali inutilizzati collocati al primo piano dell'ex sede scolastica in località Patigno. I soggetti che potranno farsi avanti, si legge nell'avviso, sono “le startup già costituite che coinvolgano in termini lavorativi abitanti del comune di Zeri”. L'ottenimento della concessione è finalizzato allo “svolgimento di attività commerciali e/o servizi, escludendo le sale da gioco, le agenzie di scommesse e le attività di vending”; in sede di domanda, occorre precisare l'attività che si vuole andare ad effettuare. L'aggiudicatario dovrà corrispondere all'ente comunale la somma di 100 euro annui a titolo di rimborso spese forfettario e dovrà altresì farsi carico delle spese relative a tasse, imposte e oneri accessori nonché dell'esecuzione di eventuali interventi di manutenzione, adeguamento e migliori; dovrà altresì acquisire tutte le autorizzazioni amministrative necessarie per l’esercizio dell’attività che intende intraprendere all’interno dello stabile in concessione. “Il Comune di Zeri – spiega l'avviso pubblico - si riserva di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui vi sia una sola manifestazione di interesse alla procedura in oggetto. Qualora pervenissero al Comune più manifestazioni di interesse si procederà ad un confronto al fine di valutare il miglior progetto programmato tra i soggetti interessati secondo criteri che saranno definiti in apposito bando”. Modulistica e informazioni dettagliate sul sito istituzionale del comune lunigianese.