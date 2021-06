Spigas Clienti, nuovo punto assistenza inaugurato ad Aulla

Lunigiana - Spigas Clienti continua a crescere e apre nuovi Punti Assistenza in Liguria e Toscana. L’ultimo punto ad essere inaugurato, in ordine di tempo, è stato quello di Aulla, in Piazza Gramsci, 2. Alla cerimonia d’inaugurazione, svoltasi giovedì 24 giugno, hanno partecipato l’Ingegnere Aldo Sammartano, Presidente di Spigas Clienti, il sindaco Roberto Valentini e l’assessore Alessandro Giovannoni. L’azienda spezzina, fornitore di Gas Naturale, Energia Elettrica, Caldaie e Climatizzatori continua così a rafforzare il proprio servizio nei confronti dell’utenza delle province di La Spezia e Massa-Carrara, proseguendo nella scelta strategica di presidiare quella che, da sempre, rappresenta la sua area di riferimento.

E le aperture non si fermano qui. Per mercoledì 30 giugno è, infatti, stata fissata l’inaugurazione del nuovo punto di Marina di Carrara, mentre per la prima metà di luglio è prevista l’apertura del punto di Deiva Marina, portando così a otto gli sportelli di Spigas Clienti sul territorio. La scelta di proseguire nell’ampliamento della rete fisica è coerente con l’importanza che l’azienda attribuisce alla vicinanza e al contatto diretto con gli utenti differenziandosi da una dinamica di mercato sempre più competitiva, connotata da una crescente spersonalizzazione del rapporto con la clientela.

Da anni Spigas Clienti è il fornitore di energia di riferimento delle famiglie e delle imprese delle

province di La Spezia e Massa-Carrara. Queste nuove aperture rappresentano la naturale conseguenza della percezione da parte della Società dell’importanza di instaurare un rapporto diretto e personalizzato con il pubblico di riferimento. Tutte le aperture, inoltre, sono accompagnate da un importante Piano Assunzioni di risorse in prima battuta locali. Gli interessati possono consultare le posizioni aperte su www.spigasclienti.it/lavora-con-noi.