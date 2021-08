Oltre 90mila euro per ripristinare gli impianti irrigui della Lunigiana

Lunigiana - Prosegue incessantemente il lavoro del Consorzio 1 Toscana Nord sulla rete degli acquedotti irrigui in Lunigiana. L’amministrazione ha destinato oltre 90 mila euro per ripristino della funzionalità dell’impianto, che complice l’usura da diversi anni presenta numerose e molteplici criticità a cominciare dalle vecchie condotte in acciaio. In questi mesi sono stati ben oltre 170 gli interventi di riparazioni sulla rete che hanno portato i tecnici e gli acquaioli a fare un lavoro straordinario per permettere la fruizione alle numerose utenze e alle attività del settore agricole del territorio. “I nostri tecnici e progettisti hanno lavorato intensamente durante la stagione irrigua, con queste risorse si andranno a tamponare alcune ulteriori rotture e criticità emerse. Ma come Consorzio non ci fermiamo all’ordinario, infatti il personale interno è a lavoro per effettuare diversi studi di progettazione per presentare un percorso di completo ammodernamento della rete irrigua- sottolinea il Presidente dell’Ente Consortile, Ismaele Ridolfi- in grado di risolvere i problemi di tutto il territorio della Lunigiana dovuti alle frequenti rotture di impianti ormai vetusti e obsoleti”. Il progetto finale esecutivo, con un investimento di circa 15 milioni di euro, i primi due lotti, e a seguire gli altri, verranno candidati a finanziamento all’interno del programma nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; che a sua volta si inserisce all’interno del programma Next Generation EU (NGEU), il pacchetto da 750 miliardi di euro, costituito per circa la metà da sovvenzioni, concordato dall’Unione Europea in risposta alla crisi pandemica. Il progetto in questione prevede infatti il completo rifacimento degli impianti irrigui di Fivizzano- Aulla e di Caprio-Ponticello, La Piana- Filattiera. Nel frattempo continuano incessantemente i lavori del PSR irriguo della Regione Toscana sui 3 macro cantieri di Fivizzano- Aulla, Bagnone Villafranca e Groppoli nel comune di Mulazzo per un importo complessivo di oltre 1 milione e 300mila euro. Sempre in tema di cantieri sono previsti, con risorse che saranno inserite nel bilancio 2022, gli ampliamenti degli impianti di Villafranca e La Piana- Filattiera.