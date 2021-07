Bvlg, 'Premio Giovanni Tosi' per i giovani laureati del territorio

Lunigiana - La Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana continua a premiare l’impegno degli studenti meritevoli del territorio. Per la quinta volta lo fa con una doppia valenza: premiare il merito e ricordare Giovanni Tosi, lo storico Direttore generale che per 40 anni è stato il fulcro dell’attività della banca di credito cooperativo sui territori e per la comunità. Possono partecipare al bando di concorso gli studenti residenti nei comuni di competenza territoriale della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana con laurea magistrale discussa e conseguita tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2021. La tesi dovrà avere come riferimento argomenti di ambito bancario, finanza, cooperazione bancaria e sviluppo territoriale in ambito bancario, con una votazione minima di 107 su 110. Il termine ultimo di presentazione della domanda sarà il 31 gennaio 2022. Per quanto riguarda regolamento, scheda di iscrizione e modalità di richiesta BVLG invita gli studenti a fare riferimento alle informazioni disponibili sul sito della banca alla pagina dedicata.



“BVLG con il Premio di laurea Giovanni Tosi - osservano dal CDA e dalla Direzione BVLG - vuole perseguire due obiettivi: ricordare la persona ed il grande uomo che è stato Giovanni e insieme continuare il proprio percorso vicino agli studenti premiando i giovani che si sono distinti nello studio. Premiare il merito significa per noi educare le nuove generazioni all’impegno; volontà che portiamo avanti anche grazie agli insegnamenti di Giovanni Tosi nei suoi 40 anni dedicati alla nostra banca.”