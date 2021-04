BVLG, progetto di bilancio 2020 e assemblea soci 2021 con rinnovo cariche sociali

Lunigiana - Il CDA della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana ha approvato, nella seduta del 25 marzo 2021, il progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020, che registra un utile netto pari a 282.512 euro. Un risultato positivo raggiunto nonostante le difficoltà legate al Covid-19, con la banca che ha visto crescere i propri indici di solidità patrimoniale, nello specifico il CET1 si attesta al 17,49% (+0,22% rispetto al 2019), l’indice di copertura delle sofferenze è salito al 67,36% (+4,6% sul 2019) e l’indice di copertura degli UTP al 34,8% (+3,6% sul 2019), con il credito deteriorato lordo in positiva diminuzione all’8,3% (-0,7% rispetto all’anno precedente). Un anno che ha visto aumentare gli impieghi verso la clientela (+2,41% rispetto 2019), la raccolta diretta (+5,76%), la raccolta qualificata (+19,46%), il margine interesse (+3,19%) e diminuire i costi operativi (-3,60% sul 2019).

Sono stato presenti per il CDA di BVLG il Presidente Enzo Stamati, il Vicepresidente vicario Giuseppe Menchelli, il Vicepresidente Corrado Lazzotti, il consigliere Marco Landi, il consigliere Pietro Salatti, il consigliere Laura Silvestri, il consigliere Simone Tonlorenzi.



Questi dati saranno illustrati dal Cda e dalla Direzione nel corso della prossima Assemblea dei soci, assemblea molto importante anche per la votazione per il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2021-2024, che si terrà in prima convocazione martedì 27 aprile alle 13 e in seconda convocazione mercoledì 28 aprile alle 15 in via del Marzocco 80 a Pietrasanta. Per l’emergenza legata al Covid-19, anche quest’anno l’assemblea si terrà senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite conferimento di delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato. Pertanto, per motivi di salute pubblica a fronte emergenza Covid-19, i Soci non potranno accedere fisicamente alla sede dell’assemblea, ma potranno esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente tramite delega. La documentazione assembleare è disponibile presso la Sede sociale dell’istituto in via Mazzini 80 a Pietrasanta, presso le filiali e nell’area riservata soci sul sito www.bvlg.it.



Per quanto riguarda il bilancio siamo a commentare un risultato positivo per l’istituto che chiude in utile e si consolida nei suoi principali indici in un anno segnato dalla pandemia di Covid-19. I dati parlano di una banca in salute, con indici che evidenziano indicatori di solidità patrimoniale e finanziaria adeguati e coperture sul credito deteriorato in aumento. Ricordiamo che BVLG può contare oggi su una rete di 23 sportelli, 161 dipendenti e 7.853 soci, aumentati di 268 unità rispetto al 2019.



"Un esercizio chiuso in utile nonostante il Covid-19 abbia messo in difficoltà famiglie e imprese del nostro territorio. La banca - afferma la direzione - ha continuato il suo lavoro stando vicino alla comunità e creando le condizioni di sicurezza aumentando gli indici di solidità patrimoniale e la copertura sui crediti. I dati parlano di una banca in salute che continua a crescere e generare valore. Ricordiamo infine che la Banca nel 2020 ha messo a disposizione misure di sostegno per famiglie e imprese ed elargito contributi sul territorio per venire incontro alle difficoltà legate agli effetti della pandemia".