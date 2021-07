Apre a Pontremoli il primo spazio di co-working dalla Lunigiana

Lunigiana - Lo smart-working sta permettendo a molti di vivere e lavorare dalla nostra bellissima Lunigiana.

Non sempre, però, lavorare da casa è la soluzione ideale: tra bimbi che strillano, l'impossibilità di poter scambiare due chiacchiere con un collega e problemi vari, il lavoro da casa può diventare più faticoso e stressante dell'andare in ufficio tutti i giorni.



Per questo motivo i promotori del progetto "Start-working... da Pontremoli" (progetto che sta attirando a Pontremoli numerosi lavoratori in smart working) hanno deciso di realizzare a Pontremoli uno spazio di co-working, cioè un ufficio condiviso attrezzato dove chiunque può lavorare, conoscere nuove persone e unire i vantaggi del lavoro da remoto a quelli dell'ufficio.



Lo spazio è stato allestito all'interno dell'ex Monastero e Seminario Vescovile sito in Piazza San Francesco n° 10 grazie alla gentile concessione di Padre Dario Ravera, grazie all'indispensabile sostegno di Crédit Agricole Italia, grazie alla collaborazione con Lions Club Pontremoli Lunigiana e Rotary Club Pontremoli Lunigiana e grazie al progetto degli Architetti Marco Bellotti ed Elia Santini.



All'interno dello spazio sono disponibili 8 postazioni (debitamente distanziate e che si prevede di incrementare a breve) con arredi nuovi (scrivanie, sedie ergonomiche e lampade), connessione ad internet veloce e 2 salette riunioni per telefonate ed incontri.



All'interno dello spazio saranno inoltre esposte le opere dell'artista locale Francesca Di Marco.



L'accesso allo spazio sarà possibile grazie all'innovativo sistema SCLAK, che sostituisce la classica chiave con una app ed è quindi sia funzionale (basta uno smartphone per aprire la porta) che sicura (in quanto consente di monitorare e gestire gli accessi).



Saranno inoltre a disposizione stampante, macchinetta per tè/caffè e ci sarà la possibilità di pranzare presso la mensa interna.



L’accesso allo spazio sarà ad offerta, a copertura delle spese di gestione.



Per informazioni: info@start-working.it / 393-0954122