'Sconto' Tari del 10 per cento in caso di rata unica e domiciliazione bancaria

Lunigiana - Tari meno salata del 10 per cento per chi opta per il pagamento attraverso domiciliazione bancaria in rata unica alla scadenza della prima rata di versamento: a deliberarlo, il consiglio comunale di Bagnone. "Nella sezione Ufficio Tributi del sito istituzionale del Comune lunigianese è possibile reperire la modulistica sia per le utenze domestiche, sia che per le utenze non domestiche interessate, con tutte le informazioni utili in merito alla riduzione.

"Vi ricordiamo, inoltre - si legge sul sito del Comune -, che è stata mantenuta l'esenzione dalla TARI per i soggetti che versino in condizioni economiche disagiate, aventi un ISEE inferiore o uguale a € 6.000,00. Si sottolinea che l’Amministrazione comunale ha profuso un significativo sforzo economico al fine di concedere le riduzioni/esenzioni menzionate; infatti il mancato introito TARI derivante dalla concessione di queste riduzioni/esenzioni verrà coperto interamente dal bilancio comunale". Da Palazzo civico ricordano altresì che c'è la possibilità di utilizzare la domiciliazione bancaria anche pagando a rate, ma in questo caso senza riduzione della tassa rifiuti.