ViviAmo Albiano dà il via al cineforum estivo: tutte le date e tutti i film

Lunigiana - Ad Albiano Magra parte il cineforum organizzato dalla Pro Loco ViviAmo Albiano che ha già inaugurato l’estate con numerosi eventi. Intrattenimento e svago vengono offerti, infatti, attraverso un mix di proiezioni, da film di animazione a commedie, musical e altro ancora. L’evento è contingentato e in ottemperanza alle normative covid, per cui è gradita la prenotazione ai seguenti numeri: Chiara 3459450210, Barbara 3207418118, Chiara. 3317686032 Si potrà effettuare la registrazione la sera stessa fino ad esaurimento dei posti. L’appuntamento è per martedì 20 luglio con “Wall-e”, domenica 25 luglio con “La bisbetica domata”, lunedì 26 luglio con “Dreamgirls”, martedì 3 agosto con “Estate in Provenza”, martedì 10 agosto con “Coco”, martedì 17 agosto con “La donna elettrica”. La proiezione inizierà alle 21.