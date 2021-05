Tellaro, in partenza il laboratorio di Teatrando con la Memoria

Lunigiana - Sabato scorso, nella scuola “Giovanni Pascoli” di Tellaro, ha preso il via il laboratorio didattico di Teatrando con la Memoria, tenuto dall’autore e regista Toni Garbini del Teatro Ocra di Sarzana. Trenta i partecipanti iscritti, divisi in due gruppi di lavoro. Dopo diversi anni, gli spazi della scuola sono tornati ad animarsi della presenza di tante/i bambine/i e ragazze/i, suscitando la sorpresa e la curiosità dei passanti per la via. Il prossimo appuntamento è programmato per il 5 giugno. Ricordiamo che Teatrando con la Memoria è reso possibile grazie al contributo della Fondazione Carispezia nell’ambito del bando “Cultura in Movimento”. Il soggetto responsabile è l’Associazione Società di Mutuo Soccorso di Tellaro. Partner Sostenitori sono il Comune di Lerici, il Parco di Montemarcello-Magra-Vara e l’Unione Sportiva di Tellaro.