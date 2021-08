Stele in mostra a Zurigo, non può mancare il contributo di Pontremoli

Lunigiana - Il Museo delle Statue stele di Pontremoli oggi ha temporaneamente salutato due stele originali (Casola e Moncigoli I) e due calchi (Treschietto e Minucciano III). I quattro manufatti hanno infatti preso la via per Zurigo, dove saranno esposti assieme ad altre stele nella mostra 'Uomini. Scolpiti nella pietra', in programma al Museo nazionale svizzero dal 17 settembre 2021 al 16 gennaio 2022. "La mostra temporanea - si legge sul sito dell'istituzione museale - che riunisce nell’ala di nuova costruzione del Museo nazionale stele provenienti da numerosi Paesi d’Europa e nuovi reperti dai Cantoni di Zurigo e del Vallese, offre uno sguardo unico sulla vita dell’uomo nel Neolitico".