Piazza Malaspina accoglie Starnotti nella rievocazione del Sommo poeta

Lunigiana - Nella suggestiva cornice di Piazza Malaspina, sotto la Torre di Dante, sabato 31 luglio alle 21 si svolgerà uno spettacolo che vede sul palco il Presidente dell’Associazione Culturale Amici di Dante in Casentino, Riccardo Starnotti, e il Presidente dell’Associazione di divulgazione scientifica Esploranda, Loredana Capponi. Il sindaco di Mulazzo Claudio Novoa dichiara: “La Divina Commedia continua ad offrire spunti di riflessione e di dibattito. Ne è un esempio concreto lo spettacolo Dante e le Stelle è un confronto tra la scienza e l’immaginazione del Poeta che ci permetterà di comprendere meglio la Sua Opera e nello specifico il mistero del firmamento. Mulazzo e la Terra della Lunigiana Storica hanno saputo dar voce al Poeta e alle Sue Celebrazioni grazie ad un ricco programma di iniziative culturali che lasceranno un orgoglioso ricordo e un segno incisivo”.



Riccardo Starnotti, grazie al suo grande amore per la Divina Commedia, rievocherà Dante attraverso i suoi versi: un dialogo tra la scienza e la poesia che avrà come file rouge le Stelle, elemento dominante sia nell’Opera di Dante che nel dibattito scientifico. Mentre Loredana Capponi approfondirà l’aspetto scientifico grazie alla sua esperienza e alla sua continua ricerca che spazia dalla Fisica all’Astronomia. La serata sarà organizzata nel pieno rispetto delle norme Anti-Covid: dalla distribuzione di gel sanificante e mascherine al controllo degli ingressi contingentati.