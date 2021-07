Piana: "No a chiusura pesca gambero di profondità"

Lunigiana - "Il gambero rosso e il gambero viola sono eccellenze della Liguria, almeno dalla prima metà del Novecento. L'eventuale chiusura a più livelli della pesca del gambero di profondità nel pieno dell’estate, come preannunciato dal Mipaaf alle associazioni di categoria e alle autorità marittime, tra l’altro dopo un’annata difficilissima per il settore ittico, sarebbe una follia. La Lega, che si è sempre opposta al Piano di riduzione della Pesca, ha già presentato un’interrogazione al Ministero per tutelare tutta l’area compresa dalla Liguria alla Sicilia sino alla Sardegna e si schiera completamente per il no”. Lo dichiara in una nota il vice presidente di Regione Liguria con delega alla Pesca Alessandro Piana.