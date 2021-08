Paolo Hendel in scena nel giardino di Palazzo Fantoni Bononi di Fivizzano

Lunigiana - Paolo Hendel è tornato quest'estate a fare teatro con "La giovinezza è sopravvalutata", uno spettacolo scritto dal comico toscano e da Marco Vicari per la regia di Gioele Dix.

Domani sera, 12 agosto alle 21, sarà in scena a Fivizzano, nel giardino del palazzo Fantoni Bononi, come secondo appuntamento della rassegna teatrale Moo.Th., organizzata da Officine T.O.K. con il finanziamento del comune di Fivizzano.



“Tutto e` iniziato il giorno in cui ho accompagnato mia madre novantenne dalla nuova geriatra. In sala d’attesa la mamma si fa portare in bagno dalla badante. Un attimo dopo la geriatra apre la porta del suo studio, mi vede e mi fa: ‘Prego, sta a lei...’.”

Grazie a quell’incontro Paolo Hendel si rende conto che si sta “pericolosamente” avvicinando alla stagione della terza eta` e che e` venuto il momento di fare i conti con quella che Giacomo Leopardi definisce “la detestata soglia di vecchiezza”. Lo fa a suo modo, in una sorta di confessione autoironica sugli anni che passano, con tutto cio` che questo comporta: ansie, ipocondria, visite dall’urologo, la moda dei ritocchini estetici e le inevitabili riflessioni, sia di ordine filosofico che pratico, sulla “dipartita”.



Utilizzando il linguaggio dello stand up comedy, avvalendosi della preziosa e irrinunciabile complicita` del coautore Marco Vicari e del regista Gioele Dix, Hendel racconta con una sincerita` disarmante non solo se´ stesso ma anche un Paese, l’Italia, che, come dicono le statistiche, sta invecchiando inesorabilmente.



Quello che conta però - secondo l'interpretazione di Hendel - e` mantenere viva, a qualsiasi eta`, la curiosita`, l’interesse e la passione, come dimostra lo stesso attore che sfida gli acciacchi degli anni, calcando con fanciullesco entusiasmo e rinnovata energia il palcoscenico, sua seconda casa da ormai oltre trent’anni.



Il biglietto per lo spettacolo ha un costo di 15 euro. In ottemperanza alle disposizioni anti-Covid vigenti, per accedere all'evento è obbligatorio essere in possesso di Green Pass, unito all'uso della mascherina.



Per prenotazioni: 340 5371090