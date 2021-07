Non solo Lunezia, ecco il programma dell'Estate Aullese 2021

Lunigiana - Prosegue il calendario degli appuntamenti inseriti nel palinsesto estivo organizzato dal Comune di Aulla, in collaborazione con associazioni, privati ed enti, per ravvivare la stagione estiva della comunità cittadina. Il programma di eventi, avviato a luglio con grande successo di pubblico dopo i lunghi mesi di lockdown e restrizioni alla socialità e all’aggregazione (fermo restando le normative anti-Covid attualmente ancora vigenti), torna a proporre, anche per il mese di agosto, numerose opportunità di intrattenimento per tutte le fasce d’età, per offrire a cittadini e turisti occasioni di svago in condizioni di totale sicurezza.



Il programma di agosto parte domenica 1° agosto con la proiezione alle ore 21:30 in Sala Tobagi (presso il Liceo Classico Leopardi) del film “Mine”, per la regia di Guaglione e Resinaro - proiezione nell’ambito della rassegna cinematografica estiva organizzata da Ass. Culturale “Il Dialogo” in collaborazione con Ass. “Amici di San Caprasio” e Proloco Città di Aulla. Sempre domenica 1 agosto, Albiano Magra ospiterà alle ore 21 in Via della Repubblica il “Concerto: Rock in two & Friends” a cura della ProLoco APS Viviamo Albiano.



Martedì 3 agosto alle ore 21 in Via della Repubblica, ad Albiano Magra, avrà luogo la proiezione della pellicola “Estate in Provenza”, per la regia di Rose Bosch, nell’ambito della rassegna cinematografica estiva a cura della Pro Loco APS Viviamo Albiano.



Al via mercoledì 4 agosto, alle ore 21 in Piazza Cavour, l’attesa XXVI edizione del Premio Lunezia, la manifestazione prima portavoce della “musical-letterarità” delle canzoni, amata e criticata forma d’arte. Una storia nata ad Aulla nel 1996, dall'intuito del patron Stefano De Martino e con il battesimo artistico di due personalità d’eccezione quali Fabrizio De Andrè e Fernanda Pivano, che continua ancora oggi ad emozionare nel segno dell’arte-canzone e della valorizzazione di tutti quei giovani talenti determinati a conquistarsi un posto in questo ambito. Ospiti dell’edizione 2021: Nek, Vegas Jones, Peejay, Federico Baroni, Eliza G. La serata verrà trasmessa in diretta streaming, in partnership radiofonica con Rai Iso Radio e Rai News.



Venerdì 6 agosto, alle ore 21 presso il Chiostro San Caprasio, avrà luogo la performance multidisciplinare “Cos’è un bacio…? (e chi se lo ricorda più)”, con Luca Sandri e Cristina Sarti, accompagnamento musicale di Meme Lucarelli, regia di Cristina Sarti. Evento a cura di Riccardo Boggi e Ass. Amici di San Caprasio. Nella stessa sera, alle ore 21 in Piazza della Chiesa, a Caprigliola, si terranno attività di intrattenimento per grandi e piccini, a cura della Pro Loco Caprigliola.



Sabato 7 agosto, alle 21 presso il Chiostro di San Caprasio, sarà invece la volta della performance “7 uomini 7, in memoria della famiglia Cervi”: voce Luigi Leonardi, canto Lucia Marchi, audio e chitarra Massimo Azzardi, a cura di Riccardo Boggi e Ass. Amici di San Caprasio.



Il calendario degli eventi proseguirà lunedì 9 agosto, alle 21 presso il Chiostro San Caprasio, con l‘evento musicale “Intramontabili della canzone italiana”: interprete Lucia Marchi, musiche a cura di Massimo Azzarini. Sempre lunedì 9 agosto, alle ore 21, il Castello di Pallerone ospiterà l’appuntamento culturale “Storia di Pallerone”, con Matteo Maggiani, a cura dell’ Ass. Manfredo Giuliani in collaborazione con l’Istituto Valorizzazione Castelli Provincia di Massa-Carrara.



Martedì 10 agosto alle ore 21 in Piazza della Repubblica, ad Albiano Magra, avrà luogo la proiezione della pellicola “Coco”, per la rassegna cinematografica a cura della Pro Loco APS Viviamo Albiano.



Giovedì 12 agosto, alle ore 18 torna per le strade di Aulla l’iniziativa “Aperitivando”, in collaborazione con le attività commerciali del centro.



Venerdì 13 agosto, alle ore 21 in Piazza della Chiesa a Caprigliola, tornano le attività di intrattenimento per grandi e piccini, a cura della Pro Loco Caprigliola; attività in programmazione anche per la sera di venerdì 20 agosto, a partire dalle ore 21.



Sabato 21 agosto, alle ore 21 in Piazza Cavour torna la musica con “Young, voice of the future”, un contest di musica inedita, a cura della Pro Loco Città di Aulla.



Venerdi 27 agosto, alle 21 in Piazza della Chiesa a Caprigliola tornano le attività di intrattenimento per grandi e piccini, a cura della Pro Loco Caprigliola



Chiude il calendario di eventi agostani la serata di sabato 28 agosto, con un concerto rock che avrà luogo in Piazza Gramsci alle ore 21.