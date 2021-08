Marina Pratici in lizza alla seconda edizione di Mare di Cristallo

Lunigiana - La scrittrice Marina Pratici, originaria di Aulla in Provincia di Massa Carrara, è in lizza nella categoria “Letteratura” nel contesto della seconda edizione del Premio alle eccellenze “Mare di cristallo”, che avrà la sua serata di gala sabato 11 dicembre a Barcellona, in Spagna.

Un’altra bella soddisfazione a livello internazionale per la scrittrice aullese.

Il Premio alle eccellenze “Mare di cristallo” è organizzato dalla Camera internazionale degli scrittori e degli artisti, composta da selezionati e illustri scrittori, artisti, promotori culturali e tutti i talenti immersi nella sfera culturale mondiale.

La Camera internazionale degli scrittori e degli artisti si propone come obiettivo fondamentale quello di fare prevalere l'arte e la cultura, difenderla e diffonderla a beneficio dell'umanità e, nello stesso tempo, garantire la rappresentanza di tutti gli scrittori, artisti, promotori culturali e simili nel mondo, mantenendosi equidistante dinanzi a questioni politiche o religiose, ma non partecipando al sostegno di progetti, pubblicazioni o opere artistiche offensive e che violino i diritti umani.

E a dimostrazione del crescente consenso internazionale per Marina Pratici arriva anche il rinnovo nella carica di presidente onoraria, coordinatrice per l’Italia e portavoce per l’Europa dell’Union Mundial de Poetas per la Paz y la Libertad.

I responsabili nazionali dell’Union Mundial de Poetas per la Paz y la Libertad devono promuovere, negli ambiti dello Stato di appartenenza, i valori della poesia, della pace e della solidarietà, promuovendo iniziative volte alla diffusione di questi principi.



Note biografiche di Marina Pratici. Marina Pratici, nata a Viareggio nel 1961, è critico letterario, saggista e poeta, con venti libri pubblicati all’attivo.

Fondatrice e presidente di prestigiosi Premi letterari internazionali, è ideatrice e curatrice di "Costellazione libri – Mostra del libro e dell'editoria”.

Tiene seminari e conferenze in sede universitaria in Italia e all'estero, rappresentando il nostro Paese in importanti Festival internazionali.

Ha ricevuto tredici Premi alla carriera, la distinzione di Ufficiale della Repubblica italiana, la medaglia della presidenza del Senato e la Laurea honoris causa in Scienze umane.

Pluriaccademica, è stato nominata Ambasciatrice della cultura italiana nel mondo e Dama della cultura europea. È presidente del Cenacolo intercontinentale ‘Le nove muse'.