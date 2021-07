Maggiani e Celestini aprono il festival "Fino al cuore della rivolta"

Lunigiana - Torna il festival “Fino al cuore della rivolta”. Sarà un festival diffuso, non più cinque giorni continuativi, come in passato ma eventi tutti i fine settimana. Si svolgerà come sempre al Museo audiovisivo della Resistenza di Fosdinovo, pensato per poter garantire il pieno rispetto delle norme anticontagio. L’ingresso sarà solo su prenotazione e con numero di posti limitati. Gli eventi saranno mano a mano comunicati sulle pagine social di Archivi della Resistenza.

L'edizione 2021 fino ad oggi non ha ottenuto ancora nessun contributo economico, ma si basa sul lavoro dei volontari e sulle sottoscrizioni. E' stata quindi aperta una campagna di crowdfunding su PdB ( QUI. Ci sarà possibilità di campeggiare nel bosco del museo. Il festival tornerà con tante sorprese il 7, 8, 14, 15, 28, 29 agosto e 4, 5 settembre.



PROGRAMMA del primo weekend



31 luglio dalle 17.00

Inaugurazione festival

MAURIZIO MAGGIANI - "L'ultima parola che ci hanno rubato: libertario"

Stefano CISCO Bellotti in concerto - omaggio a Peppino Impastato con la partecipazione dei compagni di lotta di Peppino, Salvo Vitale e Faro Di Maggio

ore 20.00 Cena Sociale

dalle 21.30 "Dopo Spettacolo/1" - Jonathan Lazzini e Manuel APICE



1° agosto dalle 17.00

ASCANIO CELESTINI con lo spettacolo "Appunti per una visita guidata al museo Pasolini"

MAESTRO PELLEGRINI (Zen Circus) in concerto, presenta il nuovo disco "Fragile"

ore 20.00 Cena sociale

dalle 21.30 "Dopo Spettacolo/2" - Sebastian Luque Herrera e I Pixel in concerto