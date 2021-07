Lunicafoto lancia Foto|Hub: la prima azione è un workshop con Aaron Schuman

Lunigiana - Si chiamerà Foto|Hub ed è il nuovo progetto ideato e promosso da Lunicafoto con Spazi Fotografici per la costruzione di un centro culturale condiviso, luogo d'incontro, e la realizzazione di azioni site-specific e rigenerative su Pontremoli e sul territorio di riferimento. La prima: un workshop, in programma con l'artista, curatore e docente americano Aaron Schuman tra il 20 e il 23 settembre 2021. Più di un laboratorio esso sarà rivolto agli 8 artisti che andranno a costituire un gruppo di lavoro attivo per 4 giorni in modalità full immersion con l'obiettivo di realizzare un'installazione site-specific che resterà visitabile per tutto il mese di ottobre almeno. "Non è escluso - specifica l'Associazione - che le opere possano restare alla città di Pontremoli, ma ciò lo scopriremo solo in sede di workshop: dipenderà infatti dal lavoro che gli stessi artisti, con il curatore, svilupperanno". L'esperienza di quattro giorni, occasione di formazione e produzione in loco, si concluderà con un evento in due lingue comprensivo di: inaugurazione dell'esposizione, talk e after-party da organizzare in collaborazione con le attività del centro. Con lancio e apertura delle iscrizioni previsti per il 30 luglio 2021 l'associazione è ora impegnata nel reperimento di risorse utili a sostenere il progetto nell'immediato e sul lungo periodo. "Il nostro sogno è quello di rendere Pontremoli un riferimento per il panorama artistico contemporaneo e per tutte le persone che vorranno scoprire la città per il patrimonio già esistente, ma pure nella relazione dello stesso con le opere e gli eventi che artisti e operatori culturali produrranno". Per chiedere informazioni, proporre collaborazione e/o proporsi come sponsor: ad@fotohub.it.