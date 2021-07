La statuetta del libraio ambulante per il premio "Fumetto nella gerla"

Lunigiana - La Pro Loco di Montereggio, organizzatrice del Festival Nuvole a Montereggio. Il Fumetto nel Paese dei Librai, in programma nei giorni 24 e 25 luglio, ha presentato la statuetta raffigurante “il libraio ambulante”,c he sarà consegnata agli autori vincitori del Premio “Fumetto nella Gerla”.



La statuetta – che raffigura un antico libraio montereggino con la gerla carica di libri, in partenza da Montereggio verso le piazze e i mercati del centro nord Italia – ètratta da un’opera dell’artista locale Sergio Maucci, da sempre impegnato nella descrizione artistica del paese e nella sua valorizzazione, nonché protagonista degli incontri ed eventi culturali che da decenni si susseguono nel borgo.



L’opera originale è stata donata dalla Pro Loco di Montereggio alla scrittrice giapponese Yoko Uchidain occasione della presentazione, ai lettori giapponesi,del libro “Montereggio. Vicissitudini dei librai viaggiatori da un paesino”, divenuto un vero e proprio best seller.



Una scelta iconografica mirata, che racchiude in sé l’essenza stessa del Festival e che non rappresenta solo la tradizione del Paese dei Librai ma, anche, un piccolo ed importante spaccato della storia della diffusione della cultura italiana in Italia e nel mondo.



Il premio “Fumetto nella Gerla” verrà consegnato sabato 24 alle ore 20.30:



per l’edizione 2020 a “Le ragazze del Pillar” di Teresa Radice e Stefano Turconi edizioneBao Publishing;



per l’edizione 2021 a Aldobrando di Gipi e Luigi Critone edizione Coconino Press.