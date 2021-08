La Festa del Libro di Montereggio prosegue il prossimo fine settimana

Lunigiana - Ha preso il via sabato 21 agosto la 17° edizione della Festa del Libro di Montereggio, il Paese dei Librai: Franco D’Aniello dei Modena City Ramblers ha aperto la kermesse culturale con “E alla meta arriviamo cantando” e domenica 29 agosto alle 2 la conclusione sarà affidata all’inviata di Striscia la Notizia e autrice di “L’Araba felice”, Rajae Bezzaz. Il sindaco Claudio Novoa dichiara: “La Festa del libro di Montereggio è un appuntamento tra i più nobili nel panorama delle manifestazioni culturali in Italia. Montereggio è un borgo con una storia unica, fatta di fatica e passione per l’editoria, che vive e rivive ancora aggi grazie al Premio Bancarella che qui nasce nel 1952. Con soddisfazione, nonostante il momento difficile che stiamo vivendo, siamo riusciti anche quest’anno a mantenere viva la Festa del Libro”.



Il programma del prossimo week end



Venerdì 27 agosto



- ORE 19 - Dario Vergassola con “Storie vere di un mondo immaginario”

- ORE 21 - Manuela Valenti con “Il salotto di Beckett”



Sabato 28 agosto:



- ORE 19 - Dino Messina con “Italiani per forza”

- ORE 21 - Gabriele Zanini con “Oro, luce e miele”



Domenica 29 agosto:

- ORE 19 - Libro vincitore del Silent Book Contest

- ORE 21 - Rajae Bezzaz con “L’Araba felice” Tra Piazza Rizzoli, Piazza Arnaldo Mondadori e la Chiesa sconsacrata di Sant’Apollinare, saranno presenti numerose bancarelle con ogni tipologia e genere di libro, dai più rari e antichi fino ai più curiosi e contemporanei