I cinque racconti delle Cinque Terre di Dario Vergassola a Pontremoli

Lunigiana - “Storie vere di un mondo immaginario. Cinque racconti delle Cinque Terre”. È questo il titolo dell’ultima opera di Dario Vergassola, edito da Baldini+Castoldi, che verrà presentato domenica 25 aprile alle 21 in piazzetta della Pace, a Pontremoli. Nota anche come “Piazza dei Libri”, non poteva essere scelta cornice migliore per ospitare una serata dai contorni unici, a pochi giorni dall’assegnazione del 69° Premio Bancarella, che a Pontremoli ha le sue radici, forte e sicure.

A dar vita all’evento, il mattatore Dario Vergassola, che con la sua ironia pungente e sapiente, saprà introdurre tutti i presenti all’argomento principe della sua ultima, ma solo cronologicamente, opera.

Un vero e proprio mondo alla rovescia, quello descritto dall’autore nelle sue pagine, in cui gli animali e le sirene parlano e si lamentano dell’uomo, divenendo i veri protagonisti delle cinque storie condite da una delicata ironia, una struggente tenerezza, comicità e malinconia. Ed è proprio così che la visione si ribalta: le Cinque Terre non sono più il luogo turistico per eccellenza, non più quel polo di attrazione che negli ultimi anni ha portato in Liguria milioni di visitatori, ma diviene un posto favolistico, vero, in cui la leggenda convive con i suoi abitanti.

Creatività, ironia ed inventiva sono un tutt’uno in quest’opera di Vergassola, andando a formare un quadro perfetto con le illustrazioni di Mattia Simeoni.

Tutto questo sarà raccontato direttamente dalla voce dell’autore domenica sera, dalle ore 21, a Pontremoli.

La Città del Libro si veste ancora del suo abito più bello, quello di culla della cultura e della tradizione, amante dell’arte in tutte le sue forme e della lettura. Un nuovo appuntamento con il libro, per non dimenticare ciò che la rende unica, ciò che le assegna un’identità forte, conosciuta e consolidata. Come solo Pontremoli può conferire.