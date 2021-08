Fino al cuore della rivolta, terzo weekend di festival e Ferragosto alle Prade

Lunigiana - Ci attende un altro interessantissimo weekend al festival della Resistenza "Fino al cuore della rivolta" (XVII edizione - “La realtà si impara, dove la realtà si fa”) di Fosdinovo. Sabato 14 e domenica 15 agosto due giorni di interventi, spettacoli e concerti, una cena sociale e anche un dopospettacolo dalle ore 21.30 (ingresso libero). Per gli spettacoli e per la cena la prenotazione è obbligatoria e vi ricordiamo che per poter accedere agli spettacoli è necessario il Green pass o un tampone con esito negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. Chi prenota per il tradizionale pranzo di Ferragosto (menù 25,00 euro) potrà riservarsi anche il posto allo spettacolo di Bobo Rondelli (sempre dietro esibizione del Green Pass o tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti)



14 agosto

ore 20.00

Cena Sociale



ore 21.30

Blanca teatro

BESTIARIO POPOLARE Campo intensivo di teatro popolare. Quinta Edizione

(ingresso libero)

in scena Carola Attuoni, Teresa Direnzo, Martina Fabrizi, Jacopo Fiamma, Susanna Giannini, Cinzia Macerini, Alice Moracchioli, Stefano Nigro, Chiara Villa. Percorso a cura di Virginia Martini e Matteo Procuranti con la collaborazione di Alice Moracchioli, Silvia Cuncu, Giancarlo Mottini, Bianca Bertusi



Ore 22.30

Dopospettacolo/5 con

ALEXANDER ROCCIASANA



15 agosto

dalle 17.00

- ANGELO D'ORSI

Lectio brevis

"Poteva andare diversamente? Il 1921 tra rivoluzione e controrivoluzione*



- BOBO RONDELLI in concerto con "Cuore libero"

ore 20.00 Cena sociale



dalle 21.30

Dopo Spettacolo/6

ANDREA E LA SUA BAND





Ingresso libero ai Dopospettacolo con posti limitati. Panini resistenti e sorprese gastronomiche fino alle 24.