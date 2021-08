Fino al Cuore della rivolta: Skiantos e Dario Vergassola, gli appuntamenti

Lunigiana - Ritornano i messaggi nella bottiglia e i weekend del festival della Resistenza "Fino al cuore della rivolta" (XVII edizione - “La realtà si impara, dove la realtà si fa”). Sabato 28 e domenica 29 agosto due giorni di interventi, spettacoli e concerti, riflessioni e divertimento, una cena sociale e anche dopospettacolo non solo musicali ma anche con proiezioni, dalle ore 21.30 (ingresso libero). Per gli spettacoli e per la cena la prenotazione è obbligatoria e vi ricordiamo che per poter accedere agli spettacoli è necessario il Green pass o un tampone con esito negativo effettuato nelle 48 ore precedenti.



Il programma



28 agosto



dalle 17.00 Lectio brevis di Davide Conti. L'Italia di Piazza Fontana: alle origini della crisi repubblicana Testimonianze Claudia Pinelli, Claudia Cipriani e Niccolo` Volpati autori del film documentario "Pino. Vita accidentale di un anarchico"

A seguire SKIANTOS in concerto "Fate largo all'avanguardia"*



ore 20.00 Cena sociale dalle ore 21.30

Dopospettacolo/7 Proiezione del film documentario "Pino. Vita accidentale di un anarchico" (2019, 70 min) a seguire Rojabloreck in concerto





29 agosto



dalle 17.00 DARIO VERGASSOLA "Storie vere di un mondo immaginario. Racconti delle Cinque terre"



MusicaPerBambini + Friedrich Micio con l'anteprima del progetto musicale “I classici di MxB per voce, violino, violoncello e fagotto”





L'ingresso è libero ai Dopospettacolo con posti limitati. Panini resistenti e sorprese gastronomiche fino alle 24. Anche quest’anno, nonostante le difficoltà, il nostro festival “Fino al cuore della rivolta” ci sarà! Sarà un festival diffuso, non più cinque giorni continuativi, come in passato ma eventi tutti i fine settimana. Si svolgerà come sempre al Museo audiovisivo della Resistenza di Fosdinovo (MS), pensato per poter garantire il pieno rispetto delle norme anticontagio. L’ingresso sarà solo su prenotazione e con numero di posti limitati. Gli eventi saranno mano a mano comunicati sulle pagine social di Archivi della Resistenza.

Ricordatevi di sostenere il festival, perché l'edizione 2021 fino ad oggi non ha ottenuto ancora nessun contributo economico, ma si basa sul lavoro dei volontari e sulle sottoscrizioni. Partecipa alla campagna di crowdfunding su PdB https://www.produzionidalbasso.com/.../fino-al-cuore.../e sostienici diffondendo i nostri eventi.

Possibilità di campeggiare nel bosco del museo. Il festival tornerà il 4 e il 5 settembre.

L’ingresso agli spettacoli sarà consentito solo su prenotazione ed è obbligatoria l’esibizione del Green pass o di un tampone negativo nelle precedenti 48 ore. Attenzione posti limitati, affrettatevi a prenotare! La scorsa settimana abbiamo fatto entrambi i giorni sold out!



Info e prenotazioni 3281503180 o 3493278060 o 342 3714053