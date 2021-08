Estate lunigianese, "La Tosca" di Puccini invade Mulazzo

Lunigiana - Nel borgo medievale di Mulazzo è in scena "La Tosca" di Giacomo Puccini: un racconto che si snoderà tra il Sagrato della Chiesa di Piazza Dante e la Torre di Piazza Malaspina, due luoghi suggestivi e perfettamente contestualizzati alla narrazione dell’Opera. Il sindaco Claudio Novoa dichiara: “Sono orgoglioso che per la prima volta il borgo di

Mulazzo si trasformi in un teatro all’aperto per la rappresentazione di una delle opere liriche più importanti di Giacomo Puccini: La Tosca. Un’iniziativa culturale che oltre a valorizzare le bellezze storiche ed architettoniche del Borgo, coinvolgerà, grazie al bel canto e alla musica suggestiva, i suoi cittadini” – conclude il sindaco Novoa. Sotto la regia di Andrea Battistini si esibiranno le voci di Rodica Frediani che interpreta Floria Tosca, Simone Frediani che interpreta il personaggio Mario Cavaradossi mentre Pedro Carrillo il Barone Scarpia. Sarà inoltre un’occasione per un piccolo contributo per il restauro del quadro la Madonna di Loreto (1700) conservato nella Chiesa di Lusuolo. Per maggiori informazioni - Ufficio Segreteria Claudia 0187/439007 – Marzia e Alessandra 0187/439003