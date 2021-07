Equi Terme, due giorni di visite, mostre, laboratori e conferenze

Lunigiana - Appuntamento con 'Le Notti dell’Archeologia a Equi Terme' il 30 e il 31 luglio prossimi. Il programma.



Venerdì 30 luglio 2021 • ore 17,30/19,30

Centro Visite del Parco, Equi Terme (Fivizzano, MS)

Inaugurazione Lapidarium Apuanum

ore 17:30 - visita guidata al lapidarium: “La storia scritta sul marmo: dai Romani ai giorni nostri”

ore 18:30 - apericena light con piatti e prodotti locali. Iniziativa gratuita



Sabato 31 luglio 2021 • ore 17,30/24,00 Grotte di Equi Terme (Fivizzano, MS)



17:30 Inaugurazione della ‘Buca della Geologia’

Esposizione-laboratorio di geologia in Via delle Terme 15 - Presentazione del libro ‘La Geologia: racconti e fiabe’ del Geologo Paolo Cortopassi (sarà presente l’autore).



21:30 Antro ingresso Grotte - Conferenza

‘La Tecchia dopo l’Uomo di Neandertal’ a cura di A. Palchetti e Roberta Iardella.



22:00 Tecchia di Equi • Visita notturna

al sito preistorico e mostra archeologica con l’Archeologo e il ‘Baffardello’ a cura di A. Palchetti, C. Bigagli, R. Iardella e Paolo Cortopassi



Per la Cena a Equi Terme prenotazioni presso:

Ristorante Albergo La Posta 0585 97937

Locanda Ristorante Elena 388 610 7578

Circolo La Posta 2.0 348 9617894 (apericena)



Eventi serali gratuiti, posti limitati, si accede solo su prenotazione.

Le visite in Tecchia saranno organizzate in piccoli gruppi con partenza ogni 20 minuti

Obbligo di indossare mascherina e distanziament

Info e prenotazioni

+39 338 5814482

segreteria@lunigianasostenibile.it

www.grottediequi.it

Evento promosso da Regione Toscana, Comune di Fivizzano, Parco Regionale delle Alpi Apuane, Cooperativa AlterEco, Legambiente, Fiabe e Frane.