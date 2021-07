Da Capo Nord alla Sicilia passando da Zeri, il cammino che unisce le culture

Lunigiana - Nel fine settimana, insieme alla Federazione Italiana Escursionismo, è stato tagliato il nastro e dato il via alla prima tappa del sentiero Europeo E1 che parte da Capo Nord (Norvegia) e arriva a Capo Passero. Un percorso di 8000 km che attraversa anche la valle di Zeri (Massa-Carrara). "Il fatto di avere nel nostro territorio il punto di arrivo/parte è per noi motivo di orgoglio e un altro traguardo – ha commentato il sindaco Christian Petacchi – raggiunto sia perché l’escursionismo, la sentieristica e tutto quello che concerne alla pratica degli sport outdors è uno dei temi trainanti della nostra amministrazione, e soprattutto perché grazie a questo sentiero E1 e alle sue arterie si registra un interesse e una presenza stimata a livello europeo di 26.000.000 escursionisti all’anno". Lo scopo di questo itinerario è quello di congiungere nazioni e culture per simboleggiare la fraternità e comunione tra i popoli europei lungo un cammino che vede la sua prima tappa sul passo della Cisa, poi al passo di Bocca Trabaria, che divide l’Umbria dalle Marche, terminando in Sicilia.