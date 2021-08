Bagnone recupera il percorso intorno alle mura di Corvarola

Lunigiana - Avviato nella frazione di Corvarola il progetto che, grazie ad un finanziamento del Psr – Misura 7.6.1, legato al rinnovamento dei villaggi per un importo di 70mila euro a fondo perduto, consentirà il recupero del percorso attorno alle mura. Contestualmente, saranno realizzati interventi di messa in sicurezza con opere di ingegneria naturalistica lungo il tracciato. Troveranno inoltre spazio un’area parcheggio con rampe di accesso all’ingresso del paese, una riqualificazione del centro del circolo ” Le Sette Torri”, che grazie ad una convenzione con il Comune si impegnerà nella manutenzione. Tutti interventi che, oltre a rappresentare un investimento importante, anche nelle frazioni, costituiscono un servizio essenziale per tutti i cittadini, residenti e non, che guardano con sempre maggior interesse ai borghi lunigianesi.