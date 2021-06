Aulla intitola una piazza alla canzone "Smisurata preghiera" di Fabrizio De André

Lunigiana - Per proposta del Premio Lunezia, manifestazione impegnata nella valorizzazione musical-letteraria delle canzoni, il prossimo sabato 26 giugno alle 18.30 verrà ufficializzato il primo indirizzo civico d’Italia intitolato a una canzone. Si tratta di Piazza “Smisurata preghiera” (Fabrizio De André), nuovo spazio urbano che il sindaco di Aulla e il patron del Premio Lunezia inaugureranno con la partecipazione e l’entusiasmo del mondo della musica leggera italiana.



L’evento cade nella ricorrenza dei 25 anni del Premio Lunezia, rassegna che proprio Fabrizio De André e Fernanda Pivano tennero a battesimo ad Aulla nel 1997, anno in cui la bellissima “Smisurata preghiera” vinse il Premio Lunezia.



“L’ auspicio – afferma il patron del premio, Stefano De Martino – è che questa novità stimoli ulteriormente il mondo scolastico e culturale a offrire sempre più dignità e considerazione all’arte-canzone. Una novità urbanistica, quella di intitolare una via o una piazza ad una canzone (e non solo ai suoi autori), che speriamo possa essere imitata anche da altre città”.



La cerimonia si svolgerà quindi sabato 26 giugno alle 18.30, nell’area prossima all’incrocio tra il torrente Aulella e il fiume Magra, nuovo spazio “Belvedere”.

Saranno presenti il sindaco di Aulla Roberto Valettini e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.